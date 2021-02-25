Оккупанты провоцируют ВСУ на открытие огня, чтобы обвинить в обстрелах, - штаб ООС

За прошедшие сутки оккупанты шесть раз нарушили "тишину".

За прошедшие сутки, 24 февраля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации и шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Основной целью действий роSSийско-оккупационных войск за прошедшие сутки остается провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину, якобы из-за обстрела со стороны наших воинов. Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - отмечают в штабе.

Так, из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Пивденного и Талаковки. В результате обстрела военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь, и он доставлен в лечебное учреждение.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки осуществили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Чермалыка украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск РоSSийской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. Во время задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

По всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ .

По состоянию на 7:00 утра 25 февраля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил стабильная, нарушений со стороны роSSийских оккупантов не зафиксировано.