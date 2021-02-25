В Беларуси обнаружили "признаки экстремизма" в книге о Донбассе

Одна из авторов книги "Белорусский Донбасс" - приговоренная к двум годам лишения свободы журналистка.

В Беларуси обнаружили "признаки экстремизма" в книге о Донбассе
Фото: Фоліо

Минская областная экспертная комиссия по оценке информационных продуктов нашла признаки экстремизма в книге "Белорусский Донбасс" о роли белорусов в роSSийско-украинской войне на востоке Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соавтор книги Екатерина Андреева (которая в 2017-2018 годах была автором проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии") сейчас находится за решеткой. Ее вместе с еще одной журналисткой из "Белсат" Дарьей Чульцовой приговорили к двум годам в колонии. Журналисток обвинили в организации групповых действий, нарушивших общественный порядок и вызвавших проблемы в работе общественного транспорта. Их задержали во время стрима в Минске, где силовики разогнали собравшихся на месте гибели Романа Бондаренко.

Журналисту Роману Васюковичу, который привез книгу белорусских авторов, изданную в Украине, грозит штраф до 1 450 рублей за "распространение информационной продукции, призывающей к экстремистской деятельности".

Экспертная комиссия не уточнила, что именно в книге содержит "признаки экстремизма".

Еще один автор книги Игорь Ильяш сообщил, что не получал заключение экспертной комиссии по оценке информационной продукции и не знает, в чем состоит обнаруженный экстремизм.

"Конечно, ничего экстремистского в "Белорусском Донбассе" нет и быть не может. Все эти обвинения - сплошная чушь. Другое дело, что сейчас в Беларуси любая правда, любое несогласие приравниваются к экстремизму. Поэтому в этом смысле все логично" , - написал он.

Книга "Белорусский Донбасс" - это журналистское расследование участия белорусов в войне на востоке Украины, роли белорусов в ней и влияния конфликта на Беларусь, роли спецслужб и самого Александра Лукашенко.

Первая презентация книги в Беларуси состоялась 19 февраля в Посольстве Украины в Минске, в ней принял участие посол Украины Игорь Кизим.

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