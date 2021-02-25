ВАКС арестовал бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко

Он может выйти из-под стражи под залог в 52,2 млн гривен.

ВАКС арестовал бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко
Затримання Яценка
Фото: НАБУ

Бывшего первого заместителя главы правления ПриватБанка, соучредителя monobank Владимира Яценко взяли под стражу по подозрению в растрате в особо крупных размерах.

Яценко может выйти под залог в 52,2 млн гривен, сообщили в пресс-службе НАБУ

"25.02.2021 по ходатайству детективов НАБУ, согласованного прокурорами САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из бывших топ-чиновников ПАО КБ "ПриватБанк", а именно - первому заместителю главы правления - одному из подозреваемых по так называемому делу ПриватБанка", - говорится в сообщении .

Судебное заседание по избранию меры пресечения началось еще вечером 24 февраля, а решение было принято только утром следующего дня.

Срок действия меры пресечения Яценко - до 22 апреля 2021 года.

Напомним, что самолет с Яценко в день подписания ему подозрения пытался вылететь в Вену, но благодаря действиям правоохранителей борт развернули и посадили в "Борисполе". Там Яценко объявили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Как известно, Яценко был первым заместителем главы правления ПриватБанка до его национализации. Кроме Яценко, подозрения также объявили экс-главе правления Александру Дубилету и экс-руководительнице одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления в связанной страховой компании (обоим - по почте, поскольку их местонахождение не известно).

По версии следствия, подозреваемые в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили из средств банка более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами ПриватБанка.

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