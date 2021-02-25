Литва готова поделиться с Украиной вакциной от ковида

Количество такой вакцины и условия ее передачи пока не уточняются.

Литва готова поделиться с Украиной вакциной от ковида

Литва готова предоставить Украине часть COVID-вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во время встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем 24 февраля, сообщает Урядовий портал.

Количество такой вакцины и условия ее передачи пока не уточняются.

Со своей стороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начала кампанию по вакцинации населения от COVID-19.

"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать в этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные. Прививки бесплатные и добровольные, и мы обеспечим вакциной всех желающих", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Польша дала Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте.

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