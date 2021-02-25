На Донбассе задержали боевика, который пытался попасть на украинские позиции

Украинского солдата, который задержал вражеского военного, представят к государственной награде.

На Донбассе задержали боевика, который пытался попасть на украинские позиции
Фото: Социальная правда

Солдат ВСУ на Донбассе обезвредил и задержал представителя роSSийско-оккупационных войск. Во время задержания украинский военный получил легкое ранение.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ООС.

Согласно информации, недалеко от населенного пункта Чермалык Донецкой области украинский военный, который нес дежурство на наблюдательном посту, "задержал военнослужащего оккупационных войск РоSSийской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции".

"В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта", - говорится в отчете.

Как отмечает пресс-центр оперативного командования "Восток" ВСУ, командование представит украинского военного к государственной награде.

"Командование оперативного командования "Восток" и отдельной механизированной бригады выражает глубокую благодарность родителям защитника Украины за воспитание смелого мужчины и настоящего воина, который сегодня на передовых позициях в районе проведения операции Объединенных сил обезвредил и задержал представителя роSSийско-оккупационных войск. Враг пытался проникнуть на наблюдательный пост, но теперь будет отвечать за преступления перед Украиной и ее народом. Солдат Герман Г. за личное мужество и профессионализм будет представлен к государственной награде", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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