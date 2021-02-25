Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток-2" и вакцину от COVID-19
Стороны также обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе и ряд инфраструктурных проектов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщает пресс-служба главы державы.
В ходе беседы стороны скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекта "Северный поток-2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.
"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - сказал Зеленский.
Украинский президент также поблагодарил польского коллегу за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС. Он выразил надежду на то, что Украина сможет получить эту вакцину уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов.
Стороны обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе и ряд инфраструктурных проектов вблизи границы между Украиной и Польшей. Речь шла, в частности, о строительстве и ремонте дорог и модернизации пунктов пропуска.
Кроме того, Зеленский пригласил Дуду посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "Крымской платформы".
Напомним, Польша дала Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте.