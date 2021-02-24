Послы ЕС утвердили санкции против РоSSии из-за приговора Навальному

Послы стран Евросоюза утвердили решение о введении персональных санкций в отношении роSSийских силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ограничения вступят в силу 5 марта.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, под санкции попадут 4 роSSийских ТОП-силовика:

Александр Бастрыкин - глава Следственного комитета РФ; Игорь Краснов - генеральный прокурор РФ; Виктор Золотов - глава Росгвардии; Александр Калашников - глава Федеральной службы исполнения наказаний.

"Как и ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили санкции против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а меры должны вступить в силу 5 марта", - сообщил журналист.

As expected, EU diplomats today approved to sanction Bastrykin, Krasnov, Zolotov & Kalashnikov over the imprisonment of #Navalny . EU ambassadors should give the green light on 3 March and the measures should enter into force on 5 March. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2021

Напомним, 22 февраля министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали введение новых санкций относительно РоSSии за уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального.