Послы ЕС утвердили санкции против РоSSии из-за приговора Навальному

Ограничительные меры вступят в силу 5 марта.

Послы ЕС утвердили санкции против РоSSии из-за приговора Навальному
Фото: Вести Экономика

Послы стран Евросоюза утвердили решение о введении персональных санкций в отношении роSSийских силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ограничения вступят в силу 5 марта.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, под санкции попадут 4 роSSийских ТОП-силовика:

  1. Александр Бастрыкин - глава Следственного комитета РФ;
  2. Игорь Краснов - генеральный прокурор РФ;
  3. Виктор Золотов - глава Росгвардии;
  4. Александр Калашников - глава Федеральной службы исполнения наказаний.

"Как и ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили санкции против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а меры должны вступить в силу 5 марта", - сообщил журналист.

As expected, EU diplomats today approved to sanction Bastrykin, Krasnov, Zolotov & Kalashnikov over the imprisonment of #Navalny. EU ambassadors should give the green light on 3 March and the measures should enter into force on 5 March. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2021

Напомним, 22 февраля министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали введение новых санкций относительно РоSSии за уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального.

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