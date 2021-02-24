Зеленский подписал указ, которым установлены сроки проведения призывов в ряды ВСУ

В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года.

Зеленский подписал указ, которым установлены сроки проведения призывов в ряды ВСУ
Фото: dyvys.in

Призыв граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году будет проведен в течение апреля - июня и в течение октября - декабря. Срочники к боевым операциям на Донбассе привлекаться не будут.

Соответствующий указ №71/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, в январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020-го в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

"Призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и в течение октября - декабря 2021 года. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15: 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться.

В пресс-служба президента напомнили, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года призванные в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

Напомним, 17 февраля Кабинет Министров Украины изменил порядок призыва на военную службу.

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