Глава Николаевской ОГА рассказал о развитии туризма в регионе: "У нас самые красивые девушки"

Виталий Ким призвал инвестировать в гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания и тому подобное.

Глава Николаевской ОГА рассказал о развитии туризма в регионе: "У нас самые красивые девушки"
Віталій Кім
Фото: nikvesti.com

Сегодня, 24 февраля, в рамках Всеукраинского форума "Украина.30" с докладом о развитии туризма в Николаевской области выступил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

Об этом сообщают "НикВести".

Свое выступление на панельной дискуссии Ким начал с того, что рассказал о том, что Николаевщина - это географический центр украинского Причерноморья. По его словам, развитие туризма очень долго не было приоритетом областной власти, но благодаря вниманию президента и программе "Большое строительство" регион получил 126 километров дорог, по которым можно добраться до курортов региона.

Ким добавил, что трафик транзита из Одесской и Херсонской областей через Николаевскую - более 7 млн человек, для которых нужно создать условия, чтобы часть этого трафика оставалась. Он также рассказал о приоритетах его команды в развитии туризма и призвал инвестировать в регион.

Во время своего выступления, в частности, Ким несколько раз отметил, что "в Николаевской области самые красивые девушки в Украине". Первый раз Виталий Ким сказал это во время обсуждения курортов региона, в которые областная власть предлагает инвестировать.

"Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые, мы обеспечим полностью ... Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать", - сказал Ким.

На это глава Херсонской ОГА Сергей Козырь отметил, что в Херсонской области девушки лучше.

"Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания, что угодно", - сказал Ким.

Напомним, в 2011 году тогдашний президент Виктор Янукович во время выступления в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе призвал всех приезжать в Украину весной, когда "расцветают каштаны и раздеваются женщины".

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский во время посещения крупнейшего в мире кампуса стартапов Station F заявил, что в Украине "очень красивые люди, особенно женщины".

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