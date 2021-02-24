"Слуги народа" требуют перевести Стерненко в киевское СИЗО, чтобы гарантировать ему безопасность
"Просим способствовать тому, чтобы дальнейший судебный процесс состоялся под председательством судей, которые имеют безупречную репутацию".
Депутаты от фракции "Слуга народа" сделали заявление относительно ситуации вокруг дела активиста Сергея Стерненко.
Текст документа опубликовала в фейсбуке депутат фракции Татьяна Цыба.
В нем отмечается, что дело Стерненко, которое "заинтересованные лица пытаются превратить в "спусковой крючок" для дестабилизации украинского общества", в действительности является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе.
"Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивания рассмотрения дел, заказные решения - признаки современного "правосудия по-украински". Судебная реформа образца 2015-2019 не выполнила своих ключевых задач - в Украине так и не восстановлено общественное доверие к судам и их решениям. Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сам выбор судьи, демонстративного сторонника Сталина, не может не вызывать возмущения.
"Более того, «дело Стерненко» в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2016 году во времена Порошенко после побега из Донецка, и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Виктора Медведчука - это угроза разделения Украины на два радикальных враждующих лагеря. Поскольку политические силы оппозиции обоих флангов делают все, чтобы представить дело как политическое противостояние с властью, обвинить президента, спровоцировать насилие и уличные протесты, полностью манипулируя сознанием граждан, настоящей целью которых со времен Майдана является установление справедливого правосудия и верховенства права", - отметили депутаты.
В заявлении подчеркивается необходимость немедленно провести судебную реформу.
"Слуги" призывают президента и главу Верховной Рады способствовать тому, чтобы именно этот вопрос стал приоритетным на 2021 год. Также депутаты требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, чтобы гарантировать безопасность для его жизни и здоровья.
"Требуем публичного, прозрачного судебного процесса во всех последующих инстанциях. Просим способствовать тому, чтобы дальнейший судебный процесс состоялся под председательством судей, которые имеют безупречную репутацию в профессиональном кругу и имеют доверие общественности", - отмечается в заявлении.
В настоящее время документ подписали 14 депутатов фракции.
Напомним, Одесский суд признал виновным Стерненко по делу о похищении человека. Ему приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 3 месяца. Сейчас активист находится в Одесском следственном изоляторе.
Вместе со Стерненко к 7 годам и 3 месяцам с частичной конфискацией имущества приговорили его товарища Руслана Демчука. Их признали виновными в незаконном хранении оружия, похищении человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападении с целью завладения чужим имуществом. Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича в 2015 году похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось доныне.
Сам Стерненко считает свое дело политически мотивированным. Вчера в нескольких городах Украины прошли протесты из-за несогласия с приговором. Несколькотысячный митинг прошел и под Офисом президента. В ходе акции произошли столкновения полицейских с митингующими, были задержаны более 20 человек. Также известно о нескольких пострадавших, в основном - от слезоточивого газа.
В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора Стерненко.