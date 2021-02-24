"Слуги народа" требуют перевести Стерненко в киевское СИЗО, чтобы гарантировать ему безопасность

Депутаты от фракции "Слуга народа" сделали заявление относительно ситуации вокруг дела активиста Сергея Стерненко.

Текст документа опубликовала в фейсбуке депутат фракции Татьяна Цыба.

В нем отмечается, что дело Стерненко, которое "заинтересованные лица пытаются превратить в "спусковой крючок" для дестабилизации украинского общества", в действительности является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе.

"Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивания рассмотрения дел, заказные решения - признаки современного "правосудия по-украински". Судебная реформа образца 2015-2019 не выполнила своих ключевых задач - в Украине так и не восстановлено общественное доверие к судам и их решениям. Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сам выбор судьи, демонстративного сторонника Сталина, не может не вызывать возмущения.

"Более того, «дело Стерненко» в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2016 году во времена Порошенко после побега из Донецка, и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Виктора Медведчука - это угроза разделения Украины на два радикальных враждующих лагеря. Поскольку политические силы оппозиции обоих флангов делают все, чтобы представить дело как политическое противостояние с властью, обвинить президента, спровоцировать насилие и уличные протесты, полностью манипулируя сознанием граждан, настоящей целью которых со времен Майдана является установление справедливого правосудия и верховенства права", - отметили депутаты.

В заявлении подчеркивается необходимость немедленно провести судебную реформу.

"Слуги" призывают президента и главу Верховной Рады способствовать тому, чтобы именно этот вопрос стал приоритетным на 2021 год. Также депутаты требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО , чтобы гарантировать безопасность для его жизни и здоровья.

"Требуем публичного, прозрачного судебного процесса во всех последующих инстанциях. Просим способствовать тому, чтобы дальнейший судебный процесс состоялся под председательством судей, которые имеют безупречную репутацию в профессиональном кругу и имеют доверие общественности", - отмечается в заявлении.

В настоящее время документ подписали 14 депутатов фракции.

Напомним, Одесский суд признал виновным Стерненко по делу о похищении человека. Ему приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 3 месяца. Сейчас активист находится в Одесском следственном изоляторе.

Вместе со Стерненко к 7 годам и 3 месяцам с частичной конфискацией имущества приговорили его товарища Руслана Демчука. Их признали виновными в незаконном хранении оружия, похищении человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападении с целью завладения чужим имуществом. Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича в 2015 году похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось доныне.

Сам Стерненко считает свое дело политически мотивированным. Вчера в нескольких городах Украины прошли протесты из-за несогласия с приговором. Несколькотысячный митинг прошел и под Офисом президента. В ходе акции произошли столкновения полицейских с митингующими, были задержаны более 20 человек. Также известно о нескольких пострадавших, в основном - от слезоточивого газа.

В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора Стерненко.