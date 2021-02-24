Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Возле Чермалыка один военный получил ножевое ранение от боевика.

С начала суток роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"По состоянию на 17:00 24 февраля роSSийско-оккупационные войска совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В пригороде Авдеевки боевики вели огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

"Неподалеку населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск РФ , который пытался проникнуть на украинские позиции. Во время задержания боевик нанес военному легкое ранение ножом. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта", - отметили в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

Напомним, в результате дистанционного минирования со стороны роSSийских наемников в Луганской области погиб мирный житель.