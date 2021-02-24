Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Возле Чермалыка один военный получил ножевое ранение от боевика.

Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

С начала суток роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"По состоянию на 17:00 24 февраля роSSийско-оккупационные войска совершили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В пригороде Авдеевки боевики вели огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

"Неподалеку населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск РФ, который пытался проникнуть на украинские позиции. Во время задержания боевик нанес военному легкое ранение ножом. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта", - отметили в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, в результате дистанционного минирования со стороны роSSийских наемников в Луганской области погиб мирный житель.

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