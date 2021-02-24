Гана первой в мире получила вакцину против коронавируса по программе COVAX

Гана стала первой страной в мире, которая получила вакцину против коронавируса в рамках программы COVAX. В среду туда доставили 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Индии.

Об этом сообщили в твиттере Всемирной организации здравоохранения и на сайте ЮНИСЕФ.

Фото: twitter.com/WHOGhana

Программа COVAX, инициированная ВОЗ, призвана обеспечить справедливое распределение 2 млрд доз вакцин против коронавирусной болезни до конца 2021 года.

В совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ назвали доставку первой партии вакцины в Гану выдающимся моментом, который будет иметь решающее значение для прекращения пандемии.

В Гане с начала пандемии зафиксировали около 81 тысячи случаев COVID-19 и 580 смертей, но эти показатели могут быть заниженными из-за недостаточного уровня тестирования.

Украина должна в ближайшее время получить в рамках COVAX около 2,22 млн вакцины AstraZeneca корейского производства (1-2 квартал) и 117 тыс. доз вакцины Pfizer (1 квартал).

Напомним, что, по подсчетам Минздрава, общий объем поставок вакцин в Украину на 2021 год составит минимум 22 млн доз.