СБУ задержала "украинского эксперта" руSSких пропагандистских телеканалов Дудкина

В данный момент проводятся психологические и фоноскопические экспертизы, чтобы получить дополнительные доказательства умышленности его действий.

СБУ задержала "украинского эксперта" русских пропагандистских телеканалов Дудкина
Юрій Дудкін
Фото: Скріншот відео

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военно-политическому "эксперту", который выступал на роSSийских пропагандистских телеканалах и высказывался против Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Подозрение сообщено по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас "эксперт" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с роSSийского «Первого канала» и агентства «News Front»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дудкин лично принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных роSSийских телеканалах в качестве "эксперта по Украине".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков. По данным следствия, в информационной сфере «эксперт» совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ. Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологические и фоноскопические экспертизы продолжаются, чтобы получить дополнительные доказательства умышленности таких действий со стороны подозреваемого", - отметили в СБУ.

Напомним, с начала военной агрессии РФ против Украины, на роSSийском телевидении выходят десятки политических ток-шоу. Почти все они транслируют мнение одних и тех же "экспертов", которые курсируют из одной передачи в другую. Среди них особенно выделяются "известные политологи из Украины", которых мало кто знает на родине. Они будто бы транслируют мнение из Украины и от украинцев. При этом во время прямых эфиров им затыкают рты, смеются над ними и даже бьют.

РоSSийские телеканалы в Украине запрещены.

15 февраля глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук участвовал в ток-шоу на пропагандистском роSSийском канале. Затем в эфир подключили главаря террористической организации ДНР Пушилина, и Кравчук несколько минут поговорил с ним.

После эфира Кравчук сказал, что "заявления Пушилина показали, что с Россией практически невозможно договориться об урегулировании ситуации на Донбассе".

В МИД Украины отметили, что исторический статус Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим чиновникам, в том числе появляться в разных эфирах.

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