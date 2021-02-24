Боевик напал с ножом на украинского военного на позициях опорного пункта ВСУ

В ответ воин открыл огонь, противник ранен и передан в госпиталь.

Военный оккупационных сил напал на украинского военнослужащего на позициях опорного пункта ВСУ возле села Чермалык (Донецкая область).

Вооруженный штык-ножом противник скрывался в окопе. После того, как его обнаружили, боевик напал на украинского защитника и успел ранить его ножом в щеку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"В ответ солдат выстрелил, пуля попала в туловище этого заблудившегося тела. Раненое тело в роSSийской форме перенаправлено в госпиталь", - отметил он.

Фото: Юрий Бутусов Facebook

Бутусов добавил, что угрозы для жизни украинского военнослужащего нет.

Штаб Операции Объединенных сил пока не обнародовал официальной информации относительно инцидента.

Напомним, что только с начала этой недели оккупанты убили двух украинских военнослужащих. 22 февраля погиб военный 72-й бригады, еще один был ранен в результате выстрелов из гранатомета у Авдеевки. В тот же день еще одного защитника ранили возле Пивденного.

23 февраля один военнослужащий погиб и еще один получил ранения на Светлодарском направлении. Также военный был ранен неподалеку от Песков.

Кроме того, пророSSийские войска дистанционно заминировали двор мирного жителя. Мужчина погиб от полученных в результате взрыва травм.

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