Кличко встретился с семьями киевлян – Героев Небесной Сотни и ранеными майдановцами

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с семьями киевлян – Героев Небесной Сотни и участниками Революции Достоинства. В начале общения почтили минутой молчания память погибших Героев.

«В эти дни Украина вспоминает трагические события на Майдане и чтит память Героев Небесной Сотни, которые семь лет назад отдали свои жизни за европейское будущее, за независимость и достоинство украинского народа. И украинская власть должна делать все, чтобы реализовать те стремления, с которыми украинцы вышли на Революцию Достоинства и за которые погибли Герои Небесной Сотни. Тогда наша страна потеряла отважных героев, а вы - своих отцов, мужей, братьев, сыновей. Я понимаю, что боль в сердце будет жить с вами всегда и никакими словами ее нельзя залечить. И важно, чтобы память о наших Героев жила вечно. А мы, как власть, поддерживали семьи тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины. Все, что мы можем сделать, мы шаг за шагом делаем», – отметил Кличко.

Он отметил, что город оказывает ежегодную материальную помощь семьям Героев Небесной Сотни, ежемесячную материальную помощь малолетним и несовершеннолетним детям Героев.

Так, члены семей погибших киевлян - Героев Небесной Сотни получают «карточки киевлянина», материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, содействие в первоочередном устройстве детей Героев Небесной Сотни в садики, бесплатное питание детей – учеников 5-11 классов в школах и оздоровление детей киевлян – Героев Небесной Сотни возрасте до 18 лет в сопровождении одного из родителей.

Также члены семей Героев Небесной Сотни получают такие же льготы, как и участники АТО/ООС. Такое решение принял Киевсовет еще в 2016 году.

«Также мы решаем вопрос обеспечения собственным жильем семей Героев Небесной Сотни и киевлян, пострадавших во время революции Достоинства. За последние годы город выделил 19 квартир. В частности: 9 квартир семьям погибших участников Революции Достоинства, 8 квартир – участникам Революции Достоинства, имеющим инвалидность, и 2 квартиры пострадавшим участникам Революции Достоинства», – сообщил Виталий Кличко.