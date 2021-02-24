Кличко показал Разумкову, как работает система "Рада-4", которая не позволяет "кнопкодавить"

Процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно, а удерживать их необходимо, пока идет процедура.

Кличко показал Разумкову, как работает система "Рада-4", которая не позволяет "кнопкодавить"

Мэр Киева Виталий Кличко показал спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, как в Киевсовете работает система голосования "Рада-4".

Об этом сообщил Кличко.

"Друзья! Показал сегодня главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, как в Киевсовете работает система поименного голосования "Рада-4", которая делает невозможным неперсональное голосование депутатов. Господин Разумков смог ее лично испытать", - написал он в фейсбуке.

Кличко отметил, что в системе "Рада-4" регистрация каждого депутата происходит с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом удерживать кнопки необходимо все время, пока длится процедура голосования. Таким образом, депутат не может проголосовать и за себя, и за кого-то из коллег, в отличие от системы "Рада-3", которой пользуются в парламенте.

Также система "Рада-4" предусматривает использование пультов и мониторов, где можно ознакомиться с повесткой дня заседания, с проектами решений, а также записаться на выступление.

"Ни разу с 2015 года, когда установили эту систему, в Киевсовете не было блокирования трибуны, драк или конфликтов. Если депутаты не согласны с голосованием за те или иные проекты решений, они вынимают карточки. Кворума нет - и нам нужно искать компромисс", - отметил Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, "Раду-3" установили в 2002 году. В 2008 году ее модернизировали, предусмотрев голосование с помощью сенсорной кнопки, но ее так и не ввели в эксплуатацию. Во время тестирования "Рады-3" обнаружили возможность обмануть ее с помощью телефона или зубочистки.

В 2015 году в Киевсовете установили систему "Рада-4" с сенсорной кнопкой. Она обошлась местному бюджету в 13 млн гривен.

Внедрить и контролировать персональное голосование депутатов пробовали и в 2012 году. Тогда парламент принял закон, обязывающий депутатов ставить личную подпись перед началом заседания парламента, а также обязательное голосования депутата, даже если он "воздержался".

В августе 2019 года фракция "Слуга народа" анонсировала переход на новую систему голосования "Рада-4".

16 января 2020 года вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. За "кнопкодавство" нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. За расследование преступления должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины). Спикер парламента Разумков считает, что законопроект о лишении мандата за "кнопкодавство" нужно доработать.

12 февраля 2021 года Офис генпрокурора впервые сообщил о подозрении нардепу за "кнопкодавство".

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