СБУ сообщила о подозрении главе оккупационной администрации Шахтерска

Бывший депутат городского совета начал работать на боевиков в 2015 году.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса) бывшему депутату Шахтерского городского совета Александру Шатову, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию города.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году 40-летний депутат начал сотрудничать с незаконными вооруженными формированиями РоSSии, оккупировавшими Шахтерск.

В 2019 году главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин поручил Шатову управлять городом.

"Подозреваемый отдает и выполняет приказы и распоряжения, в частности, в сфере обороны и перерегистрации предприятий, промышленные мощности которых остались на временно оккупированной территории, и изъятия средств в виде так называемых «налогов» в пользу оккупационной администрации. Активно распространяет идеи отделения Донецкой области от Украины и самостоятельности «ДНР»", - говорится в сообщении прокуратуры.

Шахтерск до оккупации был 50-тысячным районным центром Донецкой области. Город находится немного восточнее Донецка.

Шатов был депутатом городского совета Шахтерска с 2010 года.