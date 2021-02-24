Жители оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "е-Малятко"

Скоро услуга будет доступна в Донецкой и Луганской областях и Крыму.

Жители оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "е-Малятко"
Фото: КиевВласть

Кабинет министров разрешил жителям временно оккупированных территорий воспользоваться услугой "е-Малятко" для онлайн-регистрации детей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "е-Малятко". Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинцев, пострадавших в результате роSSийской агрессии в Крыму и на Донбассе", - написал он в своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что на сегодня почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется "е-Малятко", ведь это - девять государственных услуг в одном окне.

"Сегодняшнее решение позволит гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка. Родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале «Дія», на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство", - пояснил Шмыгаль.

"Скоро услуга будет доступна родителям, родившим детей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя. Это важное решение для поддержки украинцев, пострадавших в результате роSSийской агрессии в Крыму и на Донбассе", - добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Напомним, сервис "е-Малятко" запустили в январе прошлого года в Харькове. 3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг по одному заявлению, воспользовавшись этой услугой. Позже услугу запустили по всей Украине.

Реализация проекта предусмотрена указом президента Зеленского "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предусматривает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества необходимых документов - с 37 до одного.

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