Эстония отмечает День независимости без парада, президентского приема и публики

В Эстонии из-за распространения заболеваемости коронавирусом организаторы праздничных мероприятий к 103-й годовщине независимости государства попросили людей не посещать торжества и отмечать праздник дома, в кругу семьи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации пресс-службы эстонского парламента, праздничные торжества начались в Таллинне с церемонии поднятия государственного флага с восходом солнца в 7:32 на башне Длинный Герман. За церемонией поднятия флага, которая ранее собирала большое количество публики, можно было следить благодаря трансляции на телевизионных каналах.

Ввиду коронавируса пришлось отказаться и от одного из самых многолюдных традиционных мероприятий - парада Сил обороны и союзников НАТО. Если позволят погодные условия, люди смогут наблюдать за самолетами союзников. С 12:20 в течение следующих полутора часов самолеты военно-воздушных сил Эстонии и союзников НАТО проведут одновременный облет девяти городов страны, сообщил главный штаб Сил обороны.

В облете примут участие учебно-тренировочные реактивные самолеты L-39 и воздушный транспорт M28 ВВС Эстонии; немецкие и итальянские истребители Eurofighter Typhoon, которые охраняют воздушное пространство стран Балтии (взлетят с эстонской базы Эмари и литовской Шяуляй соответственно); четверка истребителей ВВС США F-15 в сопровождении пары воздушных танкеров KC-135, которые поднимутся в воздух с авиабазы Лейкгит в Великобритании.

Традиционное обращение президента к народу Эстонии и торжественный концерт пройдут в этом году в городе Пайде. За ними можно будет наблюдать по телевизору. Но президентского приема и церемонии рукопожатий главы государства с приглашенными гостями не будет.

Вечером в столице состоится еще одно мероприятие, которое уже стало традиционным: факельный ход по улицам Старого Таллинна, организуемый Консервативной народной партией и концерт на площади Свободы. Если раньше в нем принимали участие тысячи желающих, то в этом году одобренный департаментом здоровья ход и концерт будут не такими масштабными из-за коронавирусных ограничений.