В Нацкомиссии по стандартам государственного языка назвали условие уровня владения украинским для получения гражданства

Претенденты на получение украинского гражданства должны будут сдать экзамен на владение украинским языком на уровне В1.

Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, передает "Интерфакс-Украина".

"Для того, чтобы получить гражданство Украины, после множества консультаций мы остановились на том, что, согласно Европейской рамке квалификаций для обучения и проверки иностранных языков, будет уровень В1", - сказала Демская во время публичного отчета о результатах деятельности комиссии в 2020 году в Киеве 24 февраля.

В то же время она отметила, что это решение предварительное, и вопрос еще будет выноситься на общественное обсуждение.

Напомним, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который нужен для получения гражданства Украины.

С 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись именно по-украински.

За нарушение права на обслуживание на государственном языке Уполномоченный или его представитель должны составить акт и объявить предупреждение. За повторное такое нарушение налагается штраф на предприятие (а не собственно на человека, отказавшегося говорить на государственном языке) в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов (5100 - 6800 грн). Но штрафовать нарушителей смогут только с июля 2022 года.