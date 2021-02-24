Посол Украины вручил верительные грамоты президенту Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину и поблагодарил за содействие в переговорах Украины по получению вакцины от COVID-19.

Церемония вручения состоялась в среду в Иерусалиме, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стороны обсудили состояние украинско-израильских отношений и отметили необходимость борьбы с проявлениями антисемитизма, расизма и других форм нетерпимости.

Корнийчук поднял вопрос развития военно-технического сотрудничества, укрепления торговых связей и усиления работы по Соглашению о зоне свободной торговли.

Глава украинского диппредставительства подтвердил приглашение Ривлину посетить Украину для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости.