Посол Украины вручил верительные грамоты президенту Израиля

Евгений Корнийчук также передал Реувену Ривлину приглашение посетить Украину.

Посол Украины вручил верительные грамоты президенту Израиля
Фото: interfax.com.ua

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину и поблагодарил за содействие в переговорах Украины по получению вакцины от COVID-19.

Церемония вручения состоялась в среду в Иерусалиме, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стороны обсудили состояние украинско-израильских отношений и отметили необходимость борьбы с проявлениями антисемитизма, расизма и других форм нетерпимости.

Корнийчук поднял вопрос развития военно-технического сотрудничества, укрепления торговых связей и усиления работы по Соглашению о зоне свободной торговли.

Глава украинского диппредставительства подтвердил приглашение Ривлину посетить Украину для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил помощь посольства Украины в Израиле и Корнийчука в получении Украиной вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer.

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