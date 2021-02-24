Посол Украины вручил верительные грамоты президенту Израиля
Евгений Корнийчук также передал Реувену Ривлину приглашение посетить Украину.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину и поблагодарил за содействие в переговорах Украины по получению вакцины от COVID-19.
Церемония вручения состоялась в среду в Иерусалиме, сообщает "Интерфакс-Украина".
Стороны обсудили состояние украинско-израильских отношений и отметили необходимость борьбы с проявлениями антисемитизма, расизма и других форм нетерпимости.
Корнийчук поднял вопрос развития военно-технического сотрудничества, укрепления торговых связей и усиления работы по Соглашению о зоне свободной торговли.
Глава украинского диппредставительства подтвердил приглашение Ривлину посетить Украину для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил помощь посольства Украины в Израиле и Корнийчука в получении Украиной вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer.