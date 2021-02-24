В Харьковском горсовете побили "шариевцев"

Депутаты из "Партии Шария" пытались выступить против "политических репрессий".

Депутаты Харьковского городского совета подрались во время сессии из-за плаката "Стоп политическим репрессиям", который вынесли к трибуне представители "Партии Шария".

Развернуть плакат "шариевцы" не успели, так как к ним подбежали другие участники сессии. По данным местного издания NewsRoom, плакат из рук депутатов Шария выдрали представители "Европейской солидарности", а также члены "Фрайкора" и "Национального корпуса".

Драка прекратилась после вмешательства работников Национальной полиции.

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов попросил депутатов успокоиться и не использовать зал заседаний для политических заявлений. "Сессионный зал - не для драк, не для политических заявлений. Хватит здесь устраивать шоу", - сказал он.

"Шариевцы" в свою очередь попросили полицию отреагировать на нападение.

Напомним, что в начале сессии в Харьковском городском совете удалили депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика, который назвал революцию достоинства государственным переворотом.