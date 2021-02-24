Кабмин назначил начальника Чернобыльской зоны

Кабинет министров назначил главой Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергея Костюка.

Решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан

В 2018-2019 годах Костюк возглавлял государственное специализированное предприятие "Чернобыльский спецкомбинат", в 2019-2020 годах - государственное специализированное предприятие "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

В 2014 году Костюк несколько месяцев был главой правления "Укргаздобыча", успев попасть в коррупционный скандал. В декабре 2014 года его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением в интересах частной сети АЗС, в результате чего "Укргаздобыча" якобы недополучила как минимум 16,76 млн грн доходов.

Позже Костюк и его заместитель Вадим Шленчак были оправданы в судах всех трех инстанций.

ГАЗО - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную политику в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и создания эффективной системы управления обращением с радиоактивными отходами.

Агентство было без руководителя с января, когда правительство уволило Сергея Калашника.