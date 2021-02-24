Докладчик ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств сбития самолета МАУ

Несоответствия в официальных заявлениях иранских властей будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности".

Докладчик ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств сбития самолета МАУ
Фото: IRNA

Иран намеренно скрыл обстоятельства, связанные со сбитием самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в начале 2020 года.

Об этом во вторник, 23 февраля, заявила специальная докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар в Женеве, передает DW.

По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях иранских властей будто специально должны "создать максимум путаницы и минимум ясности".

Спецдокладчик ООН обнародовала письмо с вопросами на 45 страницах, которое она направила в Тегеран еще в декабре прошлого года. Она отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства.

Калламар сообщила, что, по данным Ирана, одной из причин сбития украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. Объяснений причин изменения позиции станции Иран, по ее словам, не предоставил. Также нет объяснений, почему перед атакой были проверены размеры и летные характеристики цели.

Спецдокладчик ООН также обвинила иранские власти в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, а затем там провели разравнивание, не предоставив возможности родным погибших получить предметы, принадлежавшие жертвам катастрофы.

Ранее в феврале стало известно, что военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года, в результате которой погибли 176 человек.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

30 июля в Киеве с участием иранской делегации начались переговоры о компенсациях семьям погибших.

22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы. Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

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