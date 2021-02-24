Кабмин разрешил украинцам менять отчество с 14 лет

Также предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества.

Кабмин разрешил украинцам менять отчество с 14 лет
Фото: znaj.ua

Кабинет министров разрешил украинцам менять отчество после 14 лет.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 24 февраля, передает РБК-Украина.

Отныне физическое лицо, достигшее 14 лет, может изменить свое отчество по собственному усмотрению. Кроме того, правительством предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества.

Раньше это можно было осуществить в случае изменения отцом ребенка своего имени или в случае исключения сведений о нем как об отце.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества". Согласно документу, украинцы в возрасте 14 лет также могли изменить отчество, но - с согласия родителей или опекунов. В случае возражения одного из родителей против изменения отчества ребенка, спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

В 2016 году Рада уже принимала за основу подобный законопроект, но до второго чтения дело тогда не дошло.

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