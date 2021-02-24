Назначен новый глава Космического агентства Украины
Тафтай возглавил ведомство со второй попытки.
Кабинет министров назначил новым главой Государственного космического агентства Владимира Тафтая.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.
Тафтай в 2019-2020 годах был начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, а с сентября 2020 года занимал должность вице-президента ГП "Антонов".
В биографии на LinkedIn Тафтай указал также, что в 2009-2019 годах работал в бразильско-украинской компании "Алкантара Циклон Спейс", которая должна была оказывать услуги по запуску в космос ракетой "Циклон-4".
В 2005-2009 годах Тафтай работал на "Южмаше".
Напомним, что в 2019 году Тафтай был одним из финалистов конкурса на занятие должности главы Госкосмоса, но тогда выиграл Владимир Усов.
Усова назначили на должность главы Госкосмоса 24 января 2020 года, но уже 16 ноября уволили.