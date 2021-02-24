Назначен новый глава Космического агентства Украины

Тафтай возглавил ведомство со второй попытки.

Назначен новый глава Космического агентства Украины
Фото: #linkedin#.com

Кабинет министров назначил новым главой Государственного космического агентства Владимира Тафтая.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Тафтай в 2019-2020 годах был начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики, а с сентября 2020 года занимал должность вице-президента ГП "Антонов".

В биографии на LinkedIn Тафтай указал также, что в 2009-2019 годах работал в бразильско-украинской компании "Алкантара Циклон Спейс", которая должна была оказывать услуги по запуску в космос ракетой "Циклон-4".

В 2005-2009 годах Тафтай работал на "Южмаше".

Напомним, что в 2019 году Тафтай был одним из финалистов конкурса на занятие должности главы Госкосмоса, но тогда выиграл Владимир Усов.

Собеседование с Тафтаем в 2019 году

Усова назначили на должность главы Госкосмоса 24 января 2020 года, но уже 16 ноября уволили.

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