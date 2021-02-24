СБУ вывесила у посольства РоSSии в Киеве билборд "Крым - это Украина"

Служба безопасности Украины вывесила перед зданием посольства РоSSийской Федерации на Воздухофлотском проспекте в Киеве билборд с надписью "Крым - это Украина".

Фото опубликовала пресс-служба СБУ .

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве , просто констатация факта: Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

На баннере также изображена эмблема СБУ .

Фото: Пресс-служба СБУ

В прошлом году ко Дню РоSSии СБУ разместила у дипломатических учреждений РФ в Киеве , Одессе и Львове билборды с гербом контрразведки. А в Харькове рядом с роSSийским генконсульством изобразили патриотический мурал.

РоSSия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают присоединения полуострова к РФ .