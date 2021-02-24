"Евросолидарность" обжалует переименование проспекта Григоренко в Жукова

Переименование происходит в третий раз.

"Евросолидарность" обжалует переименование проспекта Григоренко в Жукова
Фото: "Cвітанок"

«Европейская Солидарность» будет оспаривать в суде решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко в Жукова. Об этом сообщила глава Харьковской территориальной организации партии, народный депутат Ирина Фриз.

«Сегодня состоялось антизаконное действо в стенах Харьковского городского совета. В очередной раз, несмотря на требование фракции «Европейская Солидарность - Харьковщина» снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко в маршала Жукова, оно было не только оставлено, но и принято руками представителей фракций Блок Кернеса - Успешный Харьков, ОПЗЖ, Партии Шария и «Слуг». Поддержали нарушение действующего Закона 57 депутатов городского совета», - констатирует Ирина Фриз.

«Европейская Солидарность» подает административный иск о признании противоправным и отмене решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова», - отмечает Ирина Фриз.

Как известно, депутаты фракции блокировали трибуну с требованием снять вопрос о переименовании проспекта Григоренко с повестки дня. Об этом сообщил в Facebook глава фракции Олег Абрамычев.

«Позиция нашей партии является категорической, ведь вопрос декоммунизации - это не формальность, это - публичное отношение украинского народа к советскому диктаторскому режиму. Попытки мэрии снова, уже в третий раз, вернуть проспекту имя кровавого маршала полностью противозаконны, ведь согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь человека, занимавшего руководящие должности в высших органах власти и управления тогдашней Сталинской республики», - отметил Абрамычев.

Напомним, в июне 2019-го и в феврале 2020-го Харьковский городской совет дважды возвращал проспекту имя Жукова, но суд дважды отменял это решение, поскольку оно противоречит закону о декоммунизации.

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