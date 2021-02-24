75% украинцев знают о санкциях против Медведчука, более половины их поддерживают, - опрос

75% украинцев знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. 40% хорошо осведомлены, 35% - что-то слышали, в то же время 25% - впервые слышат.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля.

В то же время 58% поддерживают решение СНБО, 28% - не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знает об этом решении, 73% говорят о его поддержке, 23% - противоположного мнения.

"52% считают, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука вызвано его пророSSийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США , 10 % говорят о давлении на оппозицию", - говорится в сообщении.

В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и связанных с ними лиц и компаний. Поводом для этого, в частности, стало финансирование терроризма.

Совет национальной безопасности и обороны также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.

Кроме того, в СБУ объяснили, что проводят следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории Луганской области в РФ и Украину.

Сам Медведчук заявил, что "у власти нет никаких доказательств его виновности".