Городской совет Харькова в третий раз вернул проспекту Григоренко имя Жукова

Харьковский городской совет на сессии в среду в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко, вернув ему имя советского маршала Георгия Жукова.

За это проголосовали 57 депутатов.

И.о. мэра Игорь Терехов назвал переименование восстановлением исторической справедливости.

"Народ, не помнящий прошлого, не имеет будущего. Наша с вами святая обязанность - [почтить] человека, который одержал победу над нацизмом. Мы сидим в этом зале благодаря тому, что народ Украины под руководством Жукова одержал победу", - сказал Терехов.

В харьковской оппозиции уверены, что переименование в Жукова снова будет отменено через суд.

"Те, кто инициировал такое решение, делают это потому, что решить насущные вопросы жизнеобеспечения города они не могут. И поэтому они продают своему электорату вопрос переименования в Жукова. Которое снова будет отменено, в третий раз. Друзья, если вас беспокоит Жуков, то вы его не чешите, пожалуйста", - сказал депутат, основатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Напомним, что современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР , в 1990-м решением исполкома - в просп. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 года решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации - в проспект Петра Григоренко.

В июне 2019 года и в феврале 2020 года Харьковский городской совет дважды возвращал проспекту имя Жукова, но суд дважды отменял это решение, поскольку оно противоречит закону о декоммунизации.

Закон "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" прямо запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза.