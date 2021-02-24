Опрос: "Евросолидарность" обогнала ОПЗЖ в рейтинге партий

Лидером остается "Слуга народа".

Опрос: "Евросолидарность" обогнала ОПЗЖ в рейтинге партий
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская Солидарность" оказалась на втором месте в рейтинге партий, обойдя партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля.

Ниже приведены данные в процентах среди тех, кто определился с выбором и пошел бы на голосование.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,7% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 16,2%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%, Радикальную партию - 4,9%, партию "Сила и честь" - 4,4%, партию "Свобода" - 3,8%, партию Евгения Мураева "Наши" - 3,5%, партию "Голос" - 3,3%, партию "УДАР" - 3,2%, партию Шария - 3,2%, "За будущее" - 2,8%, "Народный фронт" - 1,9%.

В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, согласно опросу КМИС, проведенному в начале февраля, на первом месте в рейтинге партий "ЕС" 18,1%, далее - ОПЗЖ (16,8%) и "Слуга народа" (15,5%).

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