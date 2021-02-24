Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через линию разграничения, но оккупанты их не пускают

РоSSийская сторона вновь отказала в открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" со своей стороны.

Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через линию разграничения, но оккупанты их не пускают
Фото: Макс Левин

По инициативе главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, начиная с 24 февраля Украина предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье".

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Неделю мы ждали ответной реакции роSSийской стороны. Сегодня с 07.40 белый автобус ждет в «Счастье». Желтый - в «Золотом»", - говорится в сообщении.

Фото: @UkrdelegationTCG

Фото: @UkrdelegationTCG

Отмечается, что роSSийская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны.

"Представители роSSийской делегации никак не могут увидеть разницу между делами и словами. На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (содержащихся в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированные территории и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября", - отмечают в украинской делегации ТКГ.

Там ожидают соответствующей оценки такому "решению" РоSSии со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.

Напомним, еще в ноябре Контактная группа по Донбассу согласовала технические детали относительно разблокирования КПВВ "Золотое" и "Счастье".

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