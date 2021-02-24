На Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения

За прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Зайцева вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский военный.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов роSSийско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку Шумов, а около Причепиловки и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский противник произвел по несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутова - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки второй враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителямй ОБСЕ . Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина, а раненым - желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

С начала среды, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами, нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Вчера сообщалось, что утром около Зайцева погиб уроженец Одессы сержант Дмитрий Сардак.