Харьковский городской совет прекратил полномочия Кернеса

Формальное решение было необходимо для назначения перевыборов мэра.

Харьковский городской совет прекратил полномочия Кернеса
Фото: ТСН

Харьковский городской совет на своей сессии в среду прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса, умершего еще в декабре.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Принять к сведению факт смерти харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы", - говорится в решении городского совета.

Оно было необходимо для того, чтобы Верховная Рада могла объявить досрочные выборы в Харькове.

Согласно пункту 1 части 11 статьи 79 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия городского головы прекращаются досрочно, а умерший освобождается от должности со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

Напомним, Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 декабря на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Через несколько дней после этого Кернес скончался.

Пока не избран новый мэр, его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы УкраиныГоскосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины
На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко предложил Киевсовету назначить Уполномоченного по правам людей с инвалидностьюКличко предложил Киевсовету назначить Уполномоченного по правам людей с инвалидностью
Подготовительное заседание по делу Кернеса суд продолжит 10 мартаПодготовительное заседание по делу Кернеса суд продолжит 10 марта
"Укрпочта" назначила презентацию посвященных ВСУ марок на бывший день советской армии"Укрпочта" назначила презентацию посвященных ВСУ марок на бывший день советской армии
Константина Богатова исключили из фракции "Голос" в КиевсоветеКонстантина Богатова исключили из фракции "Голос" в Киевсовете
Львовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя УкраиныЛьвовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя Украины
Зеленский создал Консультативный совет по вопросам развития общего среднего образованияЗеленский создал Консультативный совет по вопросам развития общего среднего образования
Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра с ограниченными полномочиямиВитренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра с ограниченными полномочиями
Светлану Остапу избрали главой наблюдательного совета НСТУСветлану Остапу избрали главой наблюдательного совета НСТУ
Депутат Киевсовета Богатов побил комика из-за мата на стендап-концертеДепутат Киевсовета Богатов побил комика из-за мата на стендап-концерте
Витренко предлагает Шмыгалю безотлагательно освободить Коболева и Наблюдательный совет НафтогазаВитренко предлагает Шмыгалю безотлагательно освободить Коболева и Наблюдательный совет Нафтогаза
Последние новости
Подгружаем последние новости