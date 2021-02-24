Харьковский городской совет прекратил полномочия Кернеса

Харьковский городской совет на своей сессии в среду прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса, умершего еще в декабре.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Принять к сведению факт смерти харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы", - говорится в решении городского совета.

Оно было необходимо для того, чтобы Верховная Рада могла объявить досрочные выборы в Харькове.

Согласно пункту 1 части 11 статьи 79 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия городского головы прекращаются досрочно, а умерший освобождается от должности со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

Напомним, Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 декабря на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Через несколько дней после этого Кернес скончался.

Пока не избран новый мэр, его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.