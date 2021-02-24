Президент Молдовы решила добиваться внеочередных выборов в парламент

Страна оказалась в политическом кризисе из-за поста премьера.

?Президент Молдовы решила добиваться внеочередных выборов в парламент
Фото: newsmaker.md

Президент Молдовы Майя Санду решила добиваться внеочередных выборов в парламент.

Как сообщает местное издание Newsmaker, таким образом она прокомментировала решение Конституционного суда Молдовы, который отменил ее указ о выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры.

Конституционный суд постановил, что в Молдове есть законно сформированное парламентское большинство пророSSийской Партии социалистов и партии "Шор" из 54 депутатов. Согласно решению суда, президент обязана назначить кандидата на пост премьера, предложенного именно этим парламентским большинством. В то же время суд призвал президента и парламентские фракции провести консультации, чтобы преодолеть кризисную ситуацию.

Санду сказала, что решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но таковой в Молдове сейчас нет.

"Молдове нужен честный парламент, правительство профессионалов с долгосрочными проектами. Выход из кризиса только один - досрочные выборы. Я обещала людям, что мы наведем порядок в стране. Я не буду сидеть и смотреть, как преступное сообщество не хочет отдавать страну и заключают союзы так же легко, как набивали собственные карманы", - заявила президент Молдовы.

Она сказала, что не верит депутатам от Партии социалистов и "Шор". "Они отправили в отставку свое правительство, а теперь говорят о том, что хотят спасать страну. Я им не верю! Страну надо спасать от воров", - сказала Санду.

Гаврилица представляет партию "Действие и солидарность", которую основала Санду. Президент Молдовы дважды подавала ее кандидатуру на должность главы правительства, но один раз ее отклонил парламент, а второй указ был отменен в КСМ.

Социалисты и "Шор" предлагают на премьера бывшего министра финансов Марианна Дурлештяну.

Место премьер-министра в Молдове стало вакантным в начале 2021 года, после того, как ставленник социалистов Ион Кику и его правительство ушли в отставку.

Последние выборы в парламент в Молдове состоялись в 2019 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы УкраиныГоскосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины
На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
Блок рекламы


Похожие новости
Под Офисом президента состоялся многотысячный митинг в поддержку Стерненко (обновлено)Под Офисом президента состоялся многотысячный митинг в поддержку Стерненко (обновлено)
Под Офисом президента проходит многотысячный митинг в поддержку Стерненка (обновлено)Под Офисом президента проходит многотысячный митинг в поддержку Стерненка (обновлено)
Полиция открыла уголовное производство из-за столкновений под Офисом президентаПолиция открыла уголовное производство из-за столкновений под Офисом президента
Под Офисом президента проходит многотысячный митинг в поддержку Стерненка (обновлено)Под Офисом президента проходит многотысячный митинг в поддержку Стерненка (обновлено)
Под Офисом президента начались столкновения митингующих с полицией, распылили слезоточивый газ (обновлено)Под Офисом президента начались столкновения митингующих с полицией, распылили слезоточивый газ (обновлено)
Под Офисом президента собирается протест из-за приговора СтерненкоПод Офисом президента собирается протест из-за приговора Стерненко
В Нигере начался второй тур президентских выборовВ Нигере начался второй тур президентских выборов
Обнародован указ президента о введении санкций против Медведчука и связанных с ним лиц и компанийОбнародован указ президента о введении санкций против Медведчука и связанных с ним лиц и компаний
У Зеленского появился "Центр действия президента"У Зеленского появился "Центр действия президента"
Во Офисом президента провели одновременно три митингаВо Офисом президента провели одновременно три митинга
Последние новости
Подгружаем последние новости