США в случае необходимости применят новые меры против "Северного потока-2", - Госдеп

Недавний доклад госдепартамента США о санкциях по "Северному потоку-2" не является окончательным ответом Вашингтона.

США в случае необходимости применят новые меры против "Северного потока-2", - Госдеп
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Соединенные Штаты готовы в случае необходимости принять дополнительные политические меры к роSSийско-немецкому газопроводу "Северный поток-2".

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим следить за ситуацией, оценивать ее и в случае, если понадобятся дополнительные политические меры, мы без колебаний примем их", - подчеркнул Прайс.

Он также сообщил, что недавний доклад госдепартамента США о санкциях по "Северному потоку-2" не является окончательным ответом Вашингтона.

"Доклад, который мы представили Конгрессу в прошлую пятницу ... это не конец истории, это была лишь очередная ее глава", - добавил Прайс.

Напомним, правительство США включило в перечень последних санкций роSSийское судно "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2", и ООО "КВТ-РУС", однако еще более 15 организаций добровольно вышли из проекта, чтобы избежать наказания.

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