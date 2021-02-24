США в случае необходимости применят новые меры против "Северного потока-2", - Госдеп

Недавний доклад госдепартамента США о санкциях по "Северному потоку-2" не является окончательным ответом Вашингтона.

Соединенные Штаты готовы в случае необходимости принять дополнительные политические меры к роSSийско-немецкому газопроводу "Северный поток-2".

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим следить за ситуацией, оценивать ее и в случае, если понадобятся дополнительные политические меры, мы без колебаний примем их", - подчеркнул Прайс.

Он также сообщил, что недавний доклад госдепартамента США о санкциях по "Северному потоку-2" не является окончательным ответом Вашингтона.

"Доклад, который мы представили Конгрессу в прошлую пятницу ... это не конец истории, это была лишь очередная ее глава", - добавил Прайс.