Полиция открыла уголовное производство из-за столкновений под Офисом президента

В управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.

Полиция открыла уголовное производство из-за столкновений под Офисом президента
Фото: Макс Трєбухов

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по факту столкновений на улице Банковой в Киеве.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.

"Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ст. 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции призвали не устраивать провокаций и соблюдать нормы действующего законодательства во время мероприятия.

Напомним, возле здания Офиса президента в Киеве проходит масштабная акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. На месте происшествия происходят столкновения митингующих с полицией. Среди людей распылили слезоточивый газ.



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