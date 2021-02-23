Полиция открыла уголовное производство из-за столкновений под Офисом президента
В управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.
Следователи полиции Киева начали уголовное производство по факту столкновений на улице Банковой в Киеве.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
По информации правоохранителей, в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь.
"Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.
Уголовное производство начато по ст. 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В полиции призвали не устраивать провокаций и соблюдать нормы действующего законодательства во время мероприятия.
Напомним, возле здания Офиса президента в Киеве проходит масштабная акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. На месте происшествия происходят столкновения митингующих с полицией. Среди людей распылили слезоточивый газ.