"Донбасс становится потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы", - представитель Украины в ООН

Донбасс становится потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы. Несколько лет назад оккупационная власть прекратила откачивание воды из шахты Юнком, где во времена СССР произошел ядерный взрыв. В результате радиация уже загрязняет поверхность и грунтовые воды.

РоSSии нужно постоянно напоминать, что она является стороной конфликта на Донбассе, поэтому имеет обязательства. Об этом сообщил на заседании Генассамблеи ООН представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

"Мы призываем ООН к активному участию в проведении оценки экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Кислица добавил, что отсутствие национального и международного контроля на временно оккупированных территориях представляет эпидемиологическую угрозу не только для местного населения, но и для всего региона.

Напомним, что еще в 2017 году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило об радиационной опасности на шахте "Юнком" в городе Бунге (Юнокоммунаровск) на территории ОРДЛО.

Шахту запустили в работу в 1911 году, и она была очень загазована. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжений в горных массивах для повышения безопасности выработки угольных пластов был проведен подземный ядерный взрыв (объект "Кливаж»). Мощность ядерного заряда составила 0,2-0,3 Кт тротилового эквивалента. Взрыв был осуществлен в восточном крыле шахты на глубине 903 м.

Спустя 23 года, в 2002-м, шахту закрыли как неперспективную, и с тех пор она работала в режиме водоотлива. В 2017 году появилась неподтвержденная информация, что откачка шахтных вод на "Юнком" прекращена.