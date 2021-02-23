Под Офисом президента начались столкновения митингующих с полицией, распылили слезоточивый газ (обновлено)

Из толпы митингующих вынесли 5 человек с травмами.

Фото: Макс Требухов

У здания Офиса президента в Киеве, где проходит акция протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко, начались стычки митингующих с полицией. Среди людей распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Волонтеры "Красного креста" сообщают, что из толпы митингующих вынесли 5 человек с травмами. Большинство из них связаны с отравлением слезоточивым газом.

Часть людей впереди колонны митингующих пытаются прорваться в Офис президента, но правоохранители их оттесняют. У одного из силовиков отобрали шлем.

Всего, по информации организаторов акции под ОП собралось около 5 тыс. человек.

Ранее под Офисом президента собрался протест из-за приговора Приморского суда Одессы активисту Сергею Стерненко. Сегодня он был приговорен к конфискации половины имущества и семилетнего лишения свободы по делу о похищении человека в 2015 году.

В поддержку активиста была объявлена акция в 20:00. По словам корреспондента LB.ua, непосредственно вход на Банковую перекрыт. Правоохранители осматривают вещи, после чего пропускают к зданию ОПУ.

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Анастасия Иванцив

Адвокат Стерненко Маси Найем призвал президента Зеленского отреагировать на судебный приговор активисту.

"Сейчас произошло то, чего мы боялись в последние полгода. Потому что Сергей не на свободе, радуются только пророSSийские силы. Данный приговор не о справедливости. Если Сергея посадят, нас лишат права обороняться навсегда. Будут судить всех, кто защищает Украину. мы не можем доверять решению суда, так же мы не доверяем следствию по делу о самообороне. Мы сейчас должны напомнить президенту Украины, что он должен выйти и сказать свой ответ. Отсутствие ответа - это тоже ответ. Сергей сейчас не в СИЗО и мы не знаем, где он", - сказал Найем во время акции в поддержку Стерненко под Офисом президента.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что самого Стерненко прямо из зала суда доставили в СИЗО. Он считает дело политически мотивированным. Активиста признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападение с целью завладения чужим имуществом.

Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до сих пор.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможниПешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможни
На Донбассе пожар унес жизни троих украинских военныхНа Донбассе пожар унес жизни троих украинских военных
Блок рекламы


Похожие новости
Под Офисом президента собирается протест из-за приговора СтерненкоПод Офисом президента собирается протест из-за приговора Стерненко
Акция против Козака и Медведчука во Львове переросла в схватку с полициейАкция против Козака и Медведчука во Львове переросла в схватку с полицией
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Зеленский пообещал за три года восстановить 150 замков и исторических объектов (обновлено)Зеленский пообещал за три года восстановить 150 замков и исторических объектов (обновлено)
Обнародован указ президента о введении санкций против Медведчука и связанных с ним лиц и компанийОбнародован указ президента о введении санкций против Медведчука и связанных с ним лиц и компаний
У Зеленского появился "Центр действия президента"У Зеленского появился "Центр действия президента"
Во Офисом президента провели одновременно три митингаВо Офисом президента провели одновременно три митинга
В Офисе президента говорят, что не собирались закрывать "Прямой"В Офисе президента говорят, что не собирались закрывать "Прямой"
Офис президента определился с новым руководителем Херсонской областиОфис президента определился с новым руководителем Херсонской области
Ермак провел для студентов экскурсию по Офису президентаЕрмак провел для студентов экскурсию по Офису президента
Последние новости
Подгружаем последние новости