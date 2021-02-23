Новый глава ГФС уволил руководителей региональных подразделений

Стало известно, что недавно назначеный глава ГФС Вадим Мельник начал чистку в рядах структуры. Так сегодня, 23 февраля, ним был подписан приказ о назначении новых и.о. руководителей региональных подразделений в 10 региональных подразделениях ГФС. Об этом сообщается на FB странице Вадима Мельника, пишут "Українські новини".

"Сегодня я объявил приказ о назначении и.о. руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины в 10 областях: Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской", - написал он на личной странице в соцсети.

Как известно, в декабре 2020 года Кабмин на внеочередном заседании назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы. И уже тогда вновь назначенный глава заявил, что будет бороться с существующими преступными схемами и максимально быстро проведет кадровые изменения в структуре.

"Еще в декабре я говорил: кадровые изменения необходимы, поскольку они являются одной из ступеней на пути к решению проблемных вопросов в службе. Мы определили основные направления работы для новых руководителей: искоренить существование незаконных каналов реализации подакцизных товаров и ликвидировать деятельность налоговых "схем"", - отметил Вадим Мельник.