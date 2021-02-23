Под Офисом президента собирается протест из-за приговора Стерненко

Под Офисом президента собирается протест из-за приговора Приморского суда Одессы активисту Сергею Стерненко. Сегодня он был приговорен к конфискации половины имущества и семилетнего лишения свободы по делу о похищении человека в 2015 году.

В поддержку активиста была объявлена акция в 20:00. По словам корреспондента LB.ua, непосредственно вход на Банковую перекрыт. Правоохранители осматривают вещи, после чего пропускают к зданию ОПУ.

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Анастасия Иванцив

Фото: Анастасия Иванцив

Напомним, что самого Стерненко прямо из зала суда доставили в СИЗО . Он считает дело политически мотивированным. Активиста признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападение с целью завладения чужим имуществом.

Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до сих пор.