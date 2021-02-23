В Гвинее стартовала вакцинация от Эболы

Эпидемия было объявлена 14 февраля.

В Гвинее стартовала вакцинация от Эболы

Вакцинация населения от лихорадки Эбола началась на южном востоке Гвинеи, где была зафиксирована вспышка этого заболевания.

Об этом сообщило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке.

Вакцина была доставлена в Гвинею 22 февраля через штаб-квартиру ВОЗ в Женеве в количестве 11 тыс. доз.

Также ВОЗ организует развертывание около 8500 доз американской вакцины Merck. Таким образом, на первом этапе вакцинации Гвинея будет иметь почти 20 тысяч доз вакцин.

Прививку от Эболы будут делать медикам и людям, которые контактировали с подтвержденными больными лихорадкой. Вакцинация в Гвинее началась с медицинских работников.

Гвинее также помогает Всемирная продовольственная программа, которая организует специальные рейсы для доставки вакцин от Эболы и других необходимых материалов.

В настоящее время в Гвинее обнаружены десять случаев заболевания, вызванных вирусом Эбола. Пять человек скончались. Первый инфицированный вирусом Эбола был обнаружен в начале февраля.

Правительство Гвинеи 14 февраля объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в префектуре Нзерекоре. Вакцинации подлежат лица, имевшие контакт с зараженными.

Напомним, вирус Эбола впервые был обнаружена в 1976 году. В 2014-м в Западной Африке вспыхнула самая опасная в истории эпидемия Эбола, унесшая жизни по меньшей мере 11,3 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения внесла этот вирус в список самых серьезных болезней в мире.

ВОЗ внимательно следит за каждой вспышкой лихорадки Эбола. Некоторые из них были зафиксированы в Демократической республике Конго.

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