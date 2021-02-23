Пограничники провели минометные стрельбы в Черкасской области
Госпогранслужба продолжает усиливать меры по защите границы Украины.
В Оршанце Черкасской области завершились учения минометной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Обучение происходило по программам подготовки вычислителей, разведчиков и минометных расчетов. Во время подготовки пограничники учились ставить цели, осуществлять подготовку данных для стрельбы, составлять карточки огня, менять огневые позиции, наводить минометы на цели и поражать их", - сказано в сообщении.
Завершающим этапом подготовки стали практические стрельбы с выполнением различных огневых задач. Минометчики поражали неподвижные наблюдательные и ненаблюдательные цели полупрямым наведением и с закрытых огневых позиций.
Накануне сообщалось, что на Сумщине на границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы и марш на бронетехнике.