Пограничники провели минометные стрельбы в Черкасской области

В Оршанце Черкасской области завершились учения минометной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Обучение происходило по программам подготовки вычислителей, разведчиков и минометных расчетов. Во время подготовки пограничники учились ставить цели, осуществлять подготовку данных для стрельбы, составлять карточки огня, менять огневые позиции, наводить минометы на цели и поражать их", - сказано в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Завершающим этапом подготовки стали практические стрельбы с выполнением различных огневых задач. Минометчики поражали неподвижные наблюдательные и ненаблюдательные цели полупрямым наведением и с закрытых огневых позиций.