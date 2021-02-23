"Каналы Медведчука" создали ООО с уставным фондом 100 грн, - Ткаченко

Телеканалы 112, NewsOne и ZIK, которые входили в медиахолдинг "Новости" депутата Верховной Рады Тараса Козака, создали одноименное общество с ограниченной ответственностью. Его уставный фонд составляет 100 гривень.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Запрещенная "Тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг «Новости»", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - написал Ткаченко.

Министр сообщил, что ООО зарегистрировано 18 февраля - "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире".

Учредителями нового ООО являются в среднем 100 человек.

"Каждый из них «скинулся» на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО «Медиахолдинг «Новости» - 100 грн. Похоже, Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривень не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их «деятельности» ... Но как с уставным капиталом в 100 грн. можно финансировать заранее нерентабельное предприятие - вопрос риторический" , - отметил министр.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.