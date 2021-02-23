Кислица на заседании Генассамблеи ООН отметил длительное блокирование работы ТКГ со стороны РоSSии

"Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года находятся под угрозой срыва из-за длительных провокации со стороны вооруженных формирований РоSSии, в частности с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями".

Работа Трехсторонней контактной группы по Донбассу продолжает блокироваться под разными предлогами, а роSSийская сторона отказывается даже доработать решения, которые были согласованы на экспертном уровне.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года находятся под угрозой срыва из-за длительных провокаций со стороны вооруженных формирований РоSSии, в частности с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. На самом деле, чего мы можем ожидать от государства, заместитель председателя нижней палаты парламента которого Петр Толстой заявил в прошлом месяце на сессии ПАСЕ в Страсбурге, что, цитирую, "Украина и Грузия навсегда потеряли свои территории?" - отметил дипломат.

Кислица также напомнил, что в январе 2021 года РоSSия устроила в оккупированном ею Донецке так называемый форум "Русский Донбасс", чтобы пропагандировать интеграцию украинской территории в РФ .

"Пока 400-километровый отрезок государственной границы в зоне конфликта будет оставаться открытым для свободного потока роSSийского вооружения и личного состава, ситуация будет оставаться напряженной и нестабильной. Суверенный контроль Украины над государственной границей должно быть восстановлен, и миротворцы ООН , как один из вариантов, могут сыграть важную роль в его мониторинге", - отметил представитель Украины при ООН .