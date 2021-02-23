Глава МИД сообщил о подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются".

Глава МИД сообщил о подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским
Фото: mfa.gov.ua

Готовится телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются. Состоялся мой разговор с государственным секретарем Блинкеном. Состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины. Наше посольство в Вашингтоне поддерживает буквально ежедневный регулярный контакт с Советом национальной безопасности США. Поэтому взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы активно работаем, - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - цитирует главу украинского МИД "Интерфакс-Украина".

Напомним, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что США должны восстановить стратегическое партнерство с Украиной, а президент Джо Байден - позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Уолкер отметил, что президент Байден говорил с Владимиром Путиным про Украину всего через неделю пребывания в этой должности, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой роSSийской агрессии. "Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил главам почти 30 других государств", - сказал Уолкер.

Ранее президент США Джо Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США.

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