Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка стал лауреатом премии Государственного департамента США за борьбу с коррупцией.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

"Поздравляем бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, одного из 12 лауреатов премии Государственного департамента по борьбе с коррупцией. Возглавленный ним процесс переаттестации прокуроров имел долговременное влияние и, при поддержке украинского правительства, был доведен до конца его преемником", - говорится в сообщении в Твиттере.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 февраля объявил о новой Международной премии поборников борьбы с коррупцией.

"Во всем мире коррупция угрожает безопасности и стабильности, препятствует экономическому росту, подрывает демократию и права человека, разрушает доверие к государственным институтам, способствует транснациональной преступности и выкачивает государственные и частные ресурсы. Администрация Байдена признает, что мы добьемся успеха в борьбе с этими проблемами, только работая вместе с преданными партнерами, включая смелых людей, которые отстаивают антикоррупционные усилия, и страны, работающие над выполнением своих обязательств в соответствии с международными антикоррупционными стандартами", - говорится в заявлении.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта 2020 года проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. "За" проголосовали 263 нардепа. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что последней точкой стало неподписание Рябошапкой подозрения пятому президенту Петру Порошенко.