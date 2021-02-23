Кислица: "Генассамблея ООН не признает роSSийскую мантру о закрытом вопросе Крыма"

Он отметил, что за 75 лет идеология Кремля не изменилась.

С 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла уже девять резолюций, которые подтверждают территориальную целостность Украины и осуждают временную оккупацию со стороны РоSSии.

Об этом на заседании Генассамблеи сообщил представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

"Ассамблея не признала и не признает роSSийскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт. Он будет закрыт тогда, когда уйдут роSSийские войска, как они ушли одним февральским утром из Афганистана", - отметил он.

Кислица в своей речи процитировал американского дипломата Джорджа Кэннона.

"В сердцевине невротического мировоззрения Кремля - инстинктивное отсутствие безопасности, они всегда боялись вторжения из-за границы, они научились стремиться к борьбе только за счет терпеливой и смертоносной борьбы за полное уничтожение государства, им противостоящего, без компромиссов", - процитировал Кэннона представитель Украины в ООН .

Он добавил, что эти слова актуальны до сих пор, ведь Москва до сих пор является сердцевиной такой идеологии. Представитель Украины отметил, что за 75 лет идеология Кремля не изменилась. Кислица напомнил, что 20 февраля 2014 года РоSSия начала свое вторжение в Крым. В течение нескольких недель она начала интервенцию на Донбассе. По последним данным, в результате этого погибло около 13 000 человек, из них 3000 - гражданские.

Украинский дипломат добавил, что 20 февраля признано началом роSSийской агрессии, и эту дату признало и Минобороны РоSSии, ведь они основали медаль "За возвращение Крыма".

"Как видите, четко определена дата начала военной спецоперации - 20 февраля 2014-го, задолго до так называемого мартовского референдума на полуострове. Я считаю, мы должны попросить Минобороны РоSSии наградить этой медалью роSSийских дипломатов, чтобы каждый раз, повторяя свои мантру о фальшивом референдуме в Крыму, они вспоминали февральский день начала роSSийской оккупации, подтвержденный роSSийскими властями", - отметил он.