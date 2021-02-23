Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Сержант Дмитрий Сардак погиб вблизи Зайцева.

Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе
Сержант Дмитро Сардак
Фото: facebook.com/okPivden

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 23 февраля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб уроженец Одессы сержант Дмитрий Сардак.

"Сегодня, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий военной службы по контракту отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович и был легко ранен военнослужащий военной службы по контракту этой же бригады", - говорится в сообщении командования в фейсбуке.

Отмечается, что вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку от Зайцева.

"Во время обстрела сержант Сардак Д.М. получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Последний срочно медицинским автомобилем воинской части был доставлен в больничное учреждение города Светлодарска, а затем в военно-медицинский госпиталь города Часов Яр", - сообщают в командовании.

В последний путь сержанта Дмитрия Сардака проведут в его родной Одессе. У погибшего солдата осталась жена.

"Командование оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Также желает раненому выздоровления и скорейшего возвращения в боевой строй", - отмечают в оперативном командовании «Юг».

Как сообщалось, сегодня, 23 февраля, около 7:00 на направлении Светлодарск в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ.

Вчера в результате вражеского обстрела у шахты "Бутовка" на Донбассе 22 февраля погиб житель города Ичня Черниговской области Сергей Петраускас.

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