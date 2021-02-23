Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины

Госкосмос определил 6 ключевых задач космической программы Украины

Сегодня в Государственном космическом агентстве (ГКА) Украины под председательством и.о. председателя ГКА, председателя НТС Михаила Льва состоялось заседание Научно-технического совета ГКА на тему "Обсуждение основных положений Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".

В заседании приняли участие руководители и представители профильных ведущих предприятий космической отрасли Украины, а именно: ОАО "Хартрон", ГП "КБ "Южное» им. М.К. Янгеля", ГП "ПО ЮМЗ им. А.Н. Макарова", КП СПС "Арсенал", Национального центра управления и испытаний космических средств, Института космических исследований НАН Украины и ДКА и другие.

На заседании также присутствовали представители Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, Главной астрономической обсерватории НАН Украины, Института материаловедения и сварки им. Е.О. Патона, ПГЗ-ГКАУ и Общественного совета при ДКА.

Определены 6 ключевых задач Программы, направленных на эффективное развитие индустрии, которые включают: осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, космические наблюдения Земли, внедрения космических технологий на внутреннем рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные космические исследования, и правовое, научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий Программы.

Участниками заседания были рассмотрены предложения Рабочей группы по основным положениям Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Был утвержден Перечень задач Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы и принято решение одобрить в целом мероприятия Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы с доработкой их в недельный срок.

Также во время заседания состоялось обсуждение проекта "Национальная космическая стратегия Украины до 2030 года". Участниками НТР была поддержана инициатива о создании при НТС ГКА экспертной комиссии по вопросам перспективных космических проектов и рекомендовано ГКА совместно с ИКИ НАН Украины разработать Положение об экспертной комиссии по вопросам перспективных космических проектов.

МинПром по материалам Металлургпром

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